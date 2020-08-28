В Азербайджане выросло добровольное страхование автомобилей

За январь-июль текущего года в Азербайджане собрано 49 715,7 тыс. манатов страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), за этот период по одному и тому же виду страхования было выплачено 29 065,9 тыс. манатов. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые взносы сократились на 15%, выплаты - на 22%.

Согласно отчету, за январь-июль текущего года по добровольному страхованию автотранспортных средств собрано 22 977,6 тыс. манатов, выплачено 7 172,8 тыс. манатов. Это означает рост сборов на 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а выплат - на 6%.

Отметим, в январе-июле этого года общие сборы по всем видам страхования составили 467 482,7 тыс. манатов (годовой рост на 11%), выплаты - 223 196 тыс. манатов (годовой рост на 44%).