Они стали малыми предпринимателями при поддержке Yelo Bank

Присоединившись к программе самозанятости, Yelo Bank в очередной раз оказал поддержку малоимущим, людям с ограниченными возможностями и вынужденным переселенцам. Трем гражданам данной категории банк бесплатно предоставил инструменты и оборудование для оказания парикмахерских услуг. Ранее Yelo Bank предоставил трем жителям Баку, Гёйгеля и Барды оборудование и аксессуары для пошива одежды и раскроя мебели.

Поддержка социально уязвимых групп очень важна для банка, который ставит целью делать банкинг ярче. Мы не подходим к вопросу только через призму корпоративной социальной ответственности. Основная цель этих мер - помочь создать стать предпринимателями тем, кто испытывает трудности с открытием собственного бизнеса.

Эти люди также были привлечены к курсам Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и по окончании курса получили сертификат.

Мастер своего дела

В начале августа я поехал посмотреть, как идут работы в нашем новом филиале в Лянкяране. Подумал, что пора совместить полезное с приятным. Можно увидеть новый филиал, а также в рамках программы самозанятости предоставить Газанфару Рахманову необходимые инструменты и оборудование. Природа Лянкярана - жемчужины южной зоны - всегда позитивно влияла не меня. Но на этот раз все было иначе. Потому что я увидел наш ярчайший филиал в центре города. Я молча смотрел и любовался филиалом, как один телефонный звонок вернул меня в реальность. Газанфар Рахманов своим южным диалектом направил меня в деревню Гирдани. Минут через 15 я уже был у его двери. После знакомства он познакомил меня с парикмахерской, построенной впритык к забору его двора. Мое внимание привлекла аккуратность объекта, который он построил своими же руками. "Если вы такой же мастер и в парикмахерском деле, как и мастер, то я буду вынужден ехать из Баку в Лянкяран раз в месяц, чтобы постричься", - пошутил я. Он оценил шутку и ответил: "Жизнь научила нас всему". Через некоторое время я выясню причину этих слов. А пока поговорим о его навыках. Такую аккуратную работу я встречал очень редко. Что касается его парикмахерских навыков, он сказал, что односельчане признают только одного мастера - Газанфара Рахманова. Ведь речь идет о человеке, который работает парикмахером 22 года!

После того, как я передал оборудование, напомнил, что они считаются активами банка в течение двух лет, после чего будут безвозмездно переданы в собственность гражданам. Настало время подписывать контракт. Я начал заполнять документы. Далее спросил имя отца Газанфар бея. Последовавший диалог произвел на меня большое впечатление:

- Ты смотрел фильм "Похищение жениха" (национальное кино - ред.)?

- Аж раз 20 раз ...

- "У детдомовских детей не бывает отцов, начальник"... Помнишь эту сцену?

Я не мог найти слов, чтобы ответить. Мне стало понятно значение его слов: "Жизнь научила нас всему". Кстати, в "детдоме" он полюбил не только жизнь, но и свою будущую супругу. Эта пара в течение долгих лет смогла справиться со всеми трудностями. Мой собеседник также является инвалидом III группы. Я внимательно послушал "роман его жизни", который мог бы поместиться в тослстую книгу, после чего вплоть до Баку пытался понять людей, которые поднимали "белый флаг" при первой же трудности.

"Человек №14"

В продолжениие темы про книг, жизнь Бахыша Садыгова, которому мы также оказали поддержку в рамках программы, невозможно представить без книг. При нашей первой встрече я словно зашел в библиотеку, а не в парикмахерскую. Правда, еще в ходе наших телефонных разговоров мое внимание привлекала его чистая и красивая речь. Разглядев книжную полку, понял, что автором каждых двух из трех книг является Эльхан Элатлы. Беседу мы начали именно про книги:

- Откуда любовь к детективам?

- Думаю, в выборе книг характер читателя имеет важное значение. Потому что книга - ваш собеседник. Если ваш разговор не получится, разговор будет прерван.

- Был ли у вас прерванный разговор с Эльханом Элатлы?

- Нет. Прочитал все его книги до конца.

- Какая твоя любимая книга?

- "Человек №14" ...

Не знаю, совпадение это или нет, но Бахыш Садыгов был именно 14-ым человеком в нашем списке!

Наш разговор продолжается:

- Почему "Человек №14"? Ведь, например, "Детектив из Баку" - это книга с чисто детективной атмосферой.

- Очень интересный сюжет. Я тоже единственный сын в доме. Прочитав ее, я понял, как ошибка молодого человека может разрушить его жизнь. Кроме того, в книге говорится об отношениях с Богом, роли человека в его собственной судьбе и любви.

- Почему ты держишь книги здесь, а не дома?

- Клиенты листают страницы во время ожидания. Они даже забирают их и возвращают после прочтения. Порой мы даже забываем стрижку и начинаются бурные обсуждения по той или иной прочитанной книге.

Бахыш говорит, что из-за пандемии у него была возможность прочитать много книг. Правда, на отсутствие клиентов не жалуется. Соседи доверяют свои головы только ему. Кстати, раз уж упомянули о пандемии, он особо поблагодарил Yelo Bank за стерилизатор. Говорит, что в нынешней ситуации это устройство должно быть под рукой каждого парикмахера.

Бахыш - очень интересный собеседник. Я тоже взял у него книгу. Конечно, по его же рекомендации. Речь идет о книге Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!". Я обещал вновь встретиться с Бахышем. Конечно, не только для того, чтобы вернуть книгу, но и в качестве клиента. Не сомневаюсь, что у нас тоже будут бурные обсуждения.

В заключение Yelo Bank планирует продолжить поддерживать граждан в рамках данной программы. Не сомневаюсь, что они, как и Газанфар Рахманов и Бахыш Садыгов, будут мастерами своего дела и такими же интересными людьми.

Илькин Ахмедов,

Баку-Лянкяран-Баку