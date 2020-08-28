Международный Банк Азербайджана активно реализует кампанию по поддержке владельцев кафе и ресторанов (R)

Международный Банк Азербайджана продолжает реализовывать кампании по поддержке предпринимателей, занимающихся специальными видами деятельности. Очередная кампания направлена на поддержку предпринимателей, работающих в сфере общественного питания.

В рамках этой кампании Международный Банк Азербайджана предлагает клиентам, работающим в этом секторе, широкий выбор кредитных продуктов. Для предпринимателей доступны следующие кредитные продукты банка: "Мгновенная поддержка партнерам", "Финансирование инвойсов", "Финансирование зарплатных проектов", "Кредит на оборотные средства", "Инвестиционный кредит", "Рефинансирование бизнеса", кредитные линии E-POS и E-COM.

Также предприниматели, работающие в соответствующей сфере и, желающие развивать свой бизнес, могут получить кредит на сумму до 1 млн. манатов с низкой процентной ставкой и без уплаты комиссий. Подать заявку на кредит можно во всех филиалах Международного Банка Азербайджана.

Отметим, что Международный Банк Азербайджана также предоставил предпринимателям возможность удаленного открытия банковских счетов. Теперь любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, при наличии ASAN Imza, могут проводить финансовые операции, открыв банковский счет удаленно.

Кроме того, предприниматели могут подключиться к услуге IBA Link для получения доступа к функции виртуального POS-терминала и осуществления онлайн-продаж.