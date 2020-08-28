Азербайджанское кредитное бюро предоставляет новую услугу

Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) с 24 августа 2020 года предоставило новую услугу кредитного скоринга в пользование сотрудничающим организациям - сообщает Trend со ссылкой на АКБ, передает Day.Az.

Новая услуга состоит в изучении поведения заёмщика, на основе анализа собранных материалов об истории кредитования в АКБ и по итогам полученных результатов присваивает индивидуальный рейтинг.

В АКБ отметили, что новая услуга кредитного скоринга сыграет важную роль в упрощении процедур оценки в кредитных организациях, экономии операционных расходов, снижении кредитных рисков, а также укреплении финансовой дисциплины заемщика.

Так, организации, пользующиеся этой услугой, будут иметь возможность на основе прошлых кредитных данных заемщика, рассчитывать вероятность его будущего дефолта и определять его соответствие получению нового кредита.

Модель имеет достаточно высокую прогнозируемую мощность и подготовлена в рамках совместного сотрудничества с турецким бюро Kredi Kayıt.

Отметим, что АКБ был основан в 2018 году восемью ведущими банками страны и в текущий период сотрудничает с 137 организациями.