Растут контейнерные грузоперевозки Азербайджанскими железными дорогами в страны Европы

В январе-июле 2020 года объем контейнерных грузоперевозок Азербайджанскими железными дорогами в страны Европы составил 6077 TEU.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе OOO ADY Container, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, объем контейнерных грузоперевозок в страны Европы вырос на 10 процентов.

"За отчетный период прошлого года этот показатель составил 5529 TEU. Странами лидерами стали: Грузия, Турция, Италия, Украина, Беларусь", - отметили в OOO.

Напомним, что строительство железных дорог в Азербайджане стартовало еще в далеком 1878 году и 20 января 1880 года в строй была введена железная дорога Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 километров. С тех пор с учетом роста потребности в грузоперевозках железные дороги в Азербайджане развивались и совершенствовались. На сегодня общая протяженность основных путей в стране составляет 2954,74 километра, эксплуатационная протяженность - 2133,07 километра, из которых 803,3 километра - двухколейные, а 1329,72 километра - одноколейные. 1169,17 километра или 54,82 процента от общей эксплуатационной протяженности путей электрифицированы, 964,9 километра, то есть 45,18 процента - эксплуатируется поездами на тепловой тяге, 1527,7 километра путей оснащены системой автоматической сигнализации.