AZAL обратился к пассажирам, путешествующим из Баку в Нахчыван и обратно

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обратилось к пассажирам, путешествующим из Баку в Нахчыван и обратно.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на AZAL, в связи с большим спросом продажа авиабилетов на рейсы в этих направлениях осуществляется в порядке очередности. Чтобы записаться в очередь, необходимо связаться с колл-центром и отправить документы посредством формы обратной связи на официальном сайте компании или посредством нижеприведенных номеров Whatsapp:

- для рейсов Баку-Нахчыван: +994 55 204 65 54, онлайн-форма https://help.azal.az/hc/az/requests/new...

- для рейсов Нахчыван-Баку: +994 60 487 30 11, онлайн-форма https://help.azal.az/hc/az/requests/new...

Более подробную информацию можно получить в видеоинструкции: https://youtu.be/Upi-pOfMECo