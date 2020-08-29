https://news.day.az/economy/1266401.html В Азербайджане более 95 тыс. лиц назначили пенсии, пособия и стипендии онлайн
В Азербайджане более 95 тыс. лиц назначили пенсии, пособия и стипендии онлайн
С начала 2019 года в Азербайджане в электронном порядке были назначены пенсии, пособия и стипендии более 95 тысячам человек.
Как сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, 65 тысяч электронных назначений были произведены в 2019-м и 30 тысяч - в текущем году.
При возникновении у граждан пенсионных, льготных и стипендиальных прав им в электронной форме осуществляются назначения по соответствующим видам социального обеспечения, без необходимости обращаться в какие-либо учреждения.
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