В Барселоне открылся Дом Азербайджана

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и по инициативе "Общества азербайджанцев Барселоны" в испанском городе Барселона состоялось открытие Дома Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие было проведено в соответствии с карантинными правилами, введенными в связи с пандемией, в нем приняли участие азербайджанцы, проживающие в Каталонии, и представители общин различных народов, дружественных с нашей страной.

В начале церемонии были продемонстрированы видеоролики, посвященные 5-летней деятельности "Общества азербайджанцев Барселоны" и процессу создания Дома Азербайджана, озвучено поздравление председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, адресованное проживающим в Испании азербайджанцам в связи с этим важным событием.

На церемонии выступили председатель "Общества азербайджанцев Барселоны", руководитель Дома Азербайджана в Испании Керим Керимов, член правления общества Нармин Салаева, генеральный консул Грузии в Барселоне Кетеван Гоголашвили. Выступившие высоко оценили роль Дома Азербайджана в плане объединения и сплочения азербайджанцев, проживающих в Барселоне и Испании, координации их деятельности, пропаганды наших национальных ценностей и исторических реалий. Была предоставлена подробная информация о 7 новых проектах, которые планируется осуществлять ежемесячно в Доме Азербайджана.

Отметим, при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Дома Азербайджана функционируют в Германии, Италии, Польше, Венгрии, Турции, Эстонии и других странах.