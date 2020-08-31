ЗАО “AzerGold” начал геологоразведку на Дашкесанском железорудном месторождении

В соответствии с Указом Президента Азербайджана от 6 августа 2020 года О мерах по вводу в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения, закрытое акционерное общество (ЗАО) "AzerGold" в рамках работ по подготовке документа по предварительной оценке месторождения приступает к исполнению геофизических и геологоразведочных исследований.

С этой целью со стороны ЗАО разработана программа геологоразведочных работ. На данный момент осуществляется сбор и оцифровка существующей информации, ведутся работы по подготовке трехмерной геологической модели месторождения с использованием специального программного обеспечения. На первом этапе геологоразведочной программы по 4 участкам запланировано бурение 32 геологических скважин, направленных на подтверждение ресурсов по запасам месторождения. В рамках первичных исследований ожидается проведение буровых работ общей глубиной в 21 000 метров, 6 500 из которых планируется завершить в текущем году. Полученная по итогам буровых работ информация позволит сформировать базу данных по первичным ресурсам. После анализа и исследования этой информации будет возможно составление следующих геологоразведочных программ, направленных на уточнение, увеличение и полное подтверждение ресурсов месторождения.

Все исследования будут осуществлены со стороны команды опытных профессионалов в соответствии с современными подходами и требованиями международных стандартов. По итогам геологоразведочных работ будут составлены геологические модели месторождения, существующие ресурсы и запасы будут пересчитаны по международным стандартам JORC, экономически рентабельные ресурсы будут повторно оценены.

Отметим, что исследования, осуществляемые с целью подготовки документа по предварительной оценке, считаются необходимым шагом в реализации горнорудных проектов. Так, результаты исследований помогут определить перспективы месторождения и финансовые прогнозы по проекту. Положительные показатели на данном этапе геологоразведки позволят перейти к следующему этапу более детального изучения месторождения и уточнения социально-экономических показателей.

Завершение геологоразведочных работ запланировано на первую половину 2021 года, отчет по предварительной оценке будет завершён и представлен государству во второй половине того же года.

Отметим, что ранее ЗАО "AzerGold" со стороны главы государства было выделено три миллиона манатов для осуществления исследовательских работ, отвечающих международным стандартам, в короткие сроки с привлечением влиятельных местных и зарубежных консультантов.

Напомним, что за время эксплуатации Дашкесанского железорудного месторождения в 1954-1994 годы было добыто 92 миллионов тон руды из оцениваемых в 350 миллион тонн общих запасов. Ввод в эксплуатацию данного месторождения положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона, способствует укреплению позиции горнорудной промышленности и, в частности, металлургии в ненефтяном секторе. Возобновление добычи на месторождении внесет значительный вклад в развитие сопутствующих областей, послужит увеличению занятости в регионе, откроет новые, более широкие возможности для деятельности местных компаний.