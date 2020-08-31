https://news.day.az/economy/1266788.html Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг
В январе-июле текущего года ОАО "Азеркосмос" экспортировало телекоммуникационные и оптические спутниковые услуги на сумму 28,1 млн. манатов в 27 стран мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде.
По его словам, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,2%.
"90% доходов ОАО "Азеркосмос" получено от экспорта услуг. В июле 2020 года ОАО "Азеркосмос" экспортировало спутниковые услуги на сумму 6,5 млн. долларов США в 19 стран мира, среди которых США, Великобритания, Франция, Малайзия и ОАЭ", - отметил Н.Гаджизаде.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре