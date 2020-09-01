ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане

В рамках проекта поддержки Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) аукционов по реализации около 1000 Мегаватт дополнительных мощностей в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) разрабатываются правила аукциона и другие документы.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

По ее словам, Европейский банк реконструкции и развития поддержит проведение первого аукциона по реализации около 1000 Мегаватт дополнительных мощностей посредством аукционов.

"В то же время, проводится работа по определению оптимального предела дополнительных мощностей, которые будут подключены к электросети, чтобы в будущем не возникало проблем при интеграции проектов в сеть", - сказала она.

Ранее заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов отмечал, что всего было отобрано восемь перспективных направлений развития возобновляемых источников энергии. В рамках трех из них будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power и Masdar. По остальным аукционы на строительство новых электростанций могут состояться в 2020 году.

Напомним, что девятого января текущего года состоялась церемония подписания исполнительных контрактов между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. С азербайджанской стороны соглашения подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян и исполнительный директор компании Masdar Мухаммед Камиль Аль Рамахи.