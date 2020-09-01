Увеличился объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Болгарией

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Болгарией составили 7,6 миллиона долларов США, что в 1,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Болгарию за первые семь месяцев этого года составил 0,405 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 3,03 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Болгария в 7,4 раза сократила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Болгарии в общем экспорте Азербайджана сократилось с 0,02 до 0,00 процента.

При этом импорт болгарской продукции в Азербайджан в годовом исчислении упал с 7,2 миллиона долларов США до 7,19 миллиона долларов США. Долевое участие Болгарии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,09 до 0,12 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Болгарии. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 29,5 и 70,5 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года это 5,3 и 94,7 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Болгарию в общем товарообороте двух стран сократилась на 24,2 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Болгарией за отчетный период стало отрицательным и составило 6,7 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.