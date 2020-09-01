Валютные резервы ЦБА за последний год возросли

На 31 августа этого года официальные валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6 483,9 млн. долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЦБА.

За последний месяц этот показатель вырос на 15,2 млн. долларов или 0,2%, по сравнению с началом года - на 225,9 млн. долларов или на 3,6%, а за последний год на 479,6 млн. долларов или на 8%.