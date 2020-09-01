https://news.day.az/economy/1267117.html Валютные резервы ЦБА за последний год возросли
Валютные резервы ЦБА за последний год возросли
На 31 августа этого года официальные валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составили 6 483,9 млн. долларов США.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ЦБА.
За последний месяц этот показатель вырос на 15,2 млн. долларов или 0,2%, по сравнению с началом года - на 225,9 млн. долларов или на 3,6%, а за последний год на 479,6 млн. долларов или на 8%.
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