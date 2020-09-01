АБР может выделить Азербайджану 780 млн долларов

В рамках бизнес-плана, утвержденного Советом директоров Азиатского банка развития (АБР) по Азербайджану на 2021-2023 годы, сообщается, что банк готов выделить стране 780 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА-Экономикс, согласно бизнес-плану, предусмотрено выделение кредитов - в 2021 году на сумму 85 млн долларов, в 2022-м - 370 млн долларов, в 2023-м - 325 млн долларов.

В рамках бизнес-плана для Азербайджана заказан кредит на выделение средств по 5 кредитным линиям - сельскохозяйственному (ирригационному), транспортному (железнодорожной инфраструктуре), финансовому (небанковским кредитным организациям и МСП) и образовательному (поддержка экономических реформ) секторам.

Отметим, что правительство Азербайджана со своей стороны выделит дополнительно 15 млн долларов на проект развития ирригационной и дренажной системы, на восстановление Южного железнодорожного участка проекта Международного транспортного коридора Север-Юг - 20 млн. долларов.