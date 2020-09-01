https://news.day.az/economy/1267172.html Кабмин внес изменения в единую бюджетную классификацию
Кабмин внес изменения в единую бюджетную классификацию
Кабинет министров внес изменения в постановление от 11 октября 2018 года "Об утверждении единой бюджетной классификации".
Как сообщает Day.Az, соответствующий документ подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, поступления от услуг, оказываемых в сфере строительной деятельности в соответствии со статьей 11.5 Градостроительного и строительного кодекса Азербайджана, а также поступления от штрафов за нарушение градостроительного и строительного законодательства внесены в единую бюджетную классификацию.
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