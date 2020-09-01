В "Азербайджанской промышленной корпорации“ состоялась презентация проектов

В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" состоялась презентация проектов "Подготовка годового бизнес-плана и бюджета", а также "Финансовый контроль и управление рисками".

Как сообщили во вторник Day.Az в Корпорации, представив новые инструкции и рабочие файлы по указанным проектам, директор финансового департамента Корпорации Ровшан Мамедов в своем выступлении сказал, что в процессе принятия правильных бизнес-решений необходимо применять новые подходы к управлению проектами, оперативно реагируя на требования времени и современные вызовы. Он добавил, что инструкции разработаны на основании международных стандартов и ​​практик, а также учитывают бизнес-модели, стратегии и бизнес-процессы предприятий, входящих в состав Корпорации.

Ознакомив участников с миссией, ценностями и стратегическими направлениями финансовой деятельности Корпорации, Мамедов подчеркнул, что бизнес-планирование, финансовый контроль, организация и регулярный мониторинг процессов анализа рисков - основные составляющие этой работы.

В завершение генеральный директор Корпорации Кямран Набизаде высказал свои взгляды и рекомендации по обоим проектам и пожелал всем успехов.