В Азербайджане создан Технический комитет по стандартизации безопасности труда

По инициативе общественного юридического лица "Азербайджанский институт стандартизации" в подчинении Государственной службы по надзору за антимонопольным и потребительским рынком при Министерстве экономики совместно с Государственной службой инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана создан Технический Комитет по стандартизации безопасности труда (AZSTAND/TK 21), сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, Технический комитет является совместной консультативной организацией, созданной для разработки государственных, региональных, межгосударственных и международных стандартов. Технический комитет создан с целью разработки национальных стандартов, отвечающих современным требованиям в области труда и профессии, проведения экспертизы, проведения анализа в связи с обновлением и последующим использованием существующих стандартов, а также участия в работе соответствующих международных и межгосударственных организаций.

В AZSTAND/TK 21 входят министерство по чрезвычайным ситуациям, государственная нефтяная компания (SOCAR), национальная Конфедерация предпринимателей (работодателей) и конфедерация профсоюзов.

Отметим, что в состав Технического комитета на принципах равенства и добровольности могут входить соответствующие органы исполнительной власти, научные организации, предприниматели, общественные объединения, коммерческие и некоммерческие организации.