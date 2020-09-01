Увеличилось участие Португалии в общем импорте Азербайджана

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Португалией составили 137,9 миллиона долларов США, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана, передает Day.Az.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Португалию за первые семь месяцев этого года составил 130,7 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 291,003 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Португалия на 44,9 процента сократила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Португалии в общем экспорте Азербайджана сократилось с 2,37 до 1,43 процента.

При этом импорт португальской продукции в Азербайджан в годовом исчислении сократился с 7,5 до 7,1 миллиона долларов США. Долевое участие Португалии в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,09 до 0,12 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону экспорта продукции из Португалии. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 97,4 и 2,6 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года - 94,8 и 5,2 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Португалию в общем товарообороте двух стран сократилась на 2,6 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Португалией за отчетный период осталось положительным и составило 123,6 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.