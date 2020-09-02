Новый ROLLS-ROYCE GHOST

Первый Ghost из Гудвуда был создан в ответ на запросы нового поколения клиентов, отличавшихся как по возрасту, так и по взглядам. Эти люди дали нам понять, что хотят видеть свой Rolls-Royce чуть меньшим по размеру и менее претенциозным. Успех созданной для них модели превзошёл самые смелые ожидания. С 2009 года, за десять лет своего существования, Ghost стал самой успешной моделью за 116-летнюю историю марки.

Исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос, сказал: "В результате мы создали самый технологичный Rolls-Royce в истории. Основополагающие ценности нашего бренда отражены в этом притягательном, минималистичном, но в то же время комплексном продукте, который прекрасно гармонирует с потребностями клиентов Ghost и идеально соответствует духу времени".Чтобы создать новый продукт, который бы находил отклик у клиентов в течение следующих десяти лет, нам было важно прислушаться к их требованиям. Сегодня мы задаем новые стандарты клиентоориентированности, выпуская принципиально новый автомобиль для особой аудитории Rolls-Royce. Это бизнес-элита и предприниматели, требующие от своего Ghost больше, чем когда-либо. Им нужен новый тип роскошного седана: динамичный, безмятежно комфортный и совершенный в своем минимализме. Именно таким автомобилем является Ghost.

Единственные элементы, которые новый Ghost унаследует от своего предшественника, - статуэтка "Дух экстаза" на капоте и зонтики в дверях. Все остальное было спроектировано, искусно изготовлено и разработано с нуля.

Визитная карточка марки - плавность хода, которая сравнима с "полетом на ковре-самолете" - претерпела значительные изменения. Для нового Ghost инженеры полностью переработали подвеску, внедрив систему Planar. Названная в честь геометрической плоскости, абсолютно гладкой и ровной, система является плодом десяти лет разработок и испытаний. Результат - ощущение парения над землей, ранее недоступное ни в одном легковом автомобиле.

Самозакрывающиеся двери - излюбленная функция покупателей Rolls-Royce со времен первого Phantom из Гудвуда. С помощью кнопок, расположенных на приборной панели и на задней стойке в моделях с задними дверями, клиенты могут с легкостью запахнуть за собой двери. В новом Ghost эта легендарная функция была усовершенствована: отныне двери впервые можно открыть с помощью электропривода, не прилагая никаких усилий.

После выхода владелец может автоматически закрыть дверь, нажав кнопку на внешней ручке. Если пассажир или водитель предпочтут закрыть дверь вручную, ее движению будет помогать электропривод. Встроенные сенсоры продольного и поперечного наклона, а также датчики ускорения, установленные на каждой двери, обеспечивают одинаковую скорость их работы, независимо от угла наклона автомобиля.

Новый Ghost оснащен инновационной системой очистки микросреды (MEPS), которая обеспечивает самый чистый воздух в салоне, доступный в современном автомобиле. Существующая технология фильтрации воздуха, которая защищает клиентов от частиц угарного газа и пыльцы, а также некоторых вирусов и бактерий, была доработана.

Новый Ghost совершенен в своей простоте, однако создание этой атмосферы абсолютного спокойствия стало одним из величайших вызовов в истории марки. Без сомнений, новый Ghost - самый технологичный Rolls-Royce в истории. В список оснащения входят светодиодные и лазерные фары с дальностью освещения более 600 м, система Vision Assist, заблаговременно предупреждающая о появлении на дороге в дневное или ночное время животных или пешеходов; система Alertness Assistant, анализирующая усталость водителя; система мониторинга с четырьмя камерами, обеспечивающая панорамный обзор автомобиля; активный круиз-контроль; система предупреждения столкновений Collision Warning; система Cross-Traffic Warning, предупреждающая об автомобилях вне поля зрения; системы Lane Departure и Lane Change Warning, точка доступа Wi-Fi, автоматический парковщик, а также самые передовые навигационная и развлекательная системы.

Для нового Ghost специалисты создали "Формулу безмятежности", которая станет эталоном для будущих автомобилей марки. Первым элементом этой формулы выступает пространственная рама Rolls-Royce. Ее алюминиевая конструкция имеет более высокое акустическое сопротивление по сравнению со стальной. Моторный щит и пол имеют двойную конструкцию, пространство между слоями заполнено композитными демпфирующими волокнами для снижения дорожного шума, проникающего в салон. В конструкции кузова были продуманы полости для установки звукопоглощающих материалов - в общей сложности в новом Ghost насчитывается более 100 кг. шумоизоляции, которая распределена по дверям, крыше, окнам с двойным остеклением, внутри шин и даже внутри самой конструкции кузова.

Воплощение эстетики минимализма в каждой детали нового Ghost стало главной целью дизайнеров марки. В результате был создан сдержанный и настоящий дизайн, в котором безошибочно угадывается Rolls-Royce.