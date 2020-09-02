Международный Банк Азербайджана провел тренинг для предпринимателей (R)

Международный Банк Азербайджана провел онлайн-тренинг на тему "Денежный поток и кредитование предпринимателей". Тренинг был организован совместно с Центральным Банком Азербайджанской Республики, Центром анализа экономических реформ и коммуникаций, а также с Азербайджанским банковским учебным центром. Мероприятие прошло с участием членов "Клуба предпринимателей".

В рамках тренинга специалисты Азербайджанского банковского учебного центра охватили следующие темы: эффективность управления финансовыми ресурсами, правильность прогнозов доходов и расходов, оценка рисков и оптимальные решения других финансовых вопросов. Также предприниматели смогли получить ответы на все интересующие их вопросы.

По словам управляющего директора по корпоративному бизнесу Международного Банка Азербайджана Наргизханым Билендерли такая серия мероприятий будет продолжена для членов клуба и в будущем: "Клуб Предпринимателей вводит различные льготы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся малым и средним бизнесом. Для членов клуба предоставляются различные программы поддержки развития бизнеса, консультационных и обучающих услуг. Для того чтобы получить привилегии этих программ необходимо стать членом Клуба Предпринимателей".

Подробную информацию о деятельности "Клуба Предпринимателей" можно найти здесь.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.