Самир Шарифов: В настоящее время проблемы экономического развития и торговых потоков не являются приоритетными

"Пандемия нового вида коронавируса (COVID-19) нанесла невиданный ущерб глобальному экономическому развитию, торговым потокам, социальному обеспечению, но в настоящее время проблемы, связанные с экономическим развитием и торговыми потоками, не являются приоритетом среди проблем, которые мы решаем".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступая на вебинаре на тему "Выводы и путь развития", организованном Программой Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC) в рамках 53-го ежегодного заседания Совета руководителей Азиатского банка развития (АБР).

По словам министра, во время пандемии COVID-19 страны региона CAREC в первую очередь борются с пандемией, чтобы обеспечить здоровье и безопасность людей, и предпринимает шаги в этом направлении:

"Именно поэтому проблемы экономического развития и торговых потоков не стоят на первом месте".

С.Шарифов отметил, что каждый кризис создает новые возможности для развития и поддерживает инициативу АБР, реализуемую по программе CAREC.