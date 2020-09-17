В Азербайджане увеличилось производство мяса, молока и яиц

В январе-августе этого года в Азербайджане было произведено в живом весе 342,9 тыс. тонн мяса, 1 411,9 тыс. тонн молока, 1 324,2 млн. яиц.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в стране производство мяса увеличилось на 3,1%, производство молока - на 1,9%, производство яиц - на 6,6%.