На пляжах Баку, в рамках Международного дня чистых берегов, прошла очередная экологическая акция, под девизом "Защитим Каспий!".

Кампания, организованная "Coca-Cola", Bakcell, PASHA Bank, "Carlsberg", "AzEcol", ASAN и Министерством экологии и природных ресурсов, прошла на 20 различных пляжах Баку. Среди организаций, принявших участие и поддержавших данную инициативу были также "Волонтеры ASAN", Государственное рекламное агентство Азербайджана, Радио ASAN, АФФА, Национальный олимпийский комитет и Федерация велосипедного спорта Азербайджана.

В этом году, в рамках акции, направленной на улучшение экологической ситуации в стране, просвещение населения в данной области и поощрение ответственного отношения к окружающей среде, пляжи на территории Бильгях, Новханы, Мардакян, Пиршаги, Шихова, Говсан и Сумгаита были очищены от мусора.

С целью обеспечения социального дистанцирования, волонтеры, участвующие в данной экологической акции, были разделены на небольшие группы по 10 человек, которые убирали пляжи в разных зонах береговой линии. В результате, 5 тонн мусора было собрано и отправлено на переработку и утилизацию.

Согласно соответствующему решению Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики, все участники акции были снабжены медицинскими масками и антисептическими средствами. Наряду с социальным дистанцированием, были учтены все ограничения, действующие в период особого карантинного режима, объявленного на территории страны. Всем участникам акции были предоставлены транспорт, спортивные футболки, прохладительные напитки и еда, а также чистящие средства.

Отметим, что Bakcell уже несколько лет подряд активно поддерживает данную инициативу. Как компания с высоким уровнем корпоративной социальной ответственности, Bakcell является первым оператором мобильной связи в Азербайджане, присоединившимся к этому экологическому движению. Таким образом, компания вносит большой вклад в просвещение в области защиты экологии, а также защиты окружающей среды и здоровья населения.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане - компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более чем 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 95% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

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