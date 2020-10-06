https://news.day.az/economy/1277024.html Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость декабрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,51% и составила 41,50 долларов за баррель.
Как сообщает Day.Az, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в ноябре повысилась на 0,46% и составила 39,40 долларов.
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