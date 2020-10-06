Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Азербайджан

Росавиация опубликовала приказ, в котором были утверждены допуски российским авиакомпаниям на выполнение 169 международных маршрутов. Их могут совершать компании, которые занимаются регулярными воздушными перевозками пассажиров и (или) грузов, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



В частности, допуски касаются полетов в Азербайджан, Армению, Беларусь, Великобританию, Германию и ряд других европейских государств, Китай, Саудовскую Аравию, Танзанию и страны СНГ.



При этом выданные допуски не означают, что авиакомпания автоматически получает право совершать полеты по этим маршрутам сейчас. Разрешение начнет действовать только после открытия авиасообщения с конкретной страной.



