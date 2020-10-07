Армения создает серьезные угрозы энергобезопасности ЕС

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) продолжает работать как и прежде.

Об этом, передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Среди дольщиков нефтепровода есть различные ведущие энергетические компании мира. Обстреливая нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, Армения создает серьезные угрозы не только для страны, но и энергетической безопасности ЕС", - сказал он.

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