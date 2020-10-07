В сентябре этого года суточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане составила 653,5 тыс. баррелей.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, из них 585 тыс. баррелей сырой нефти, 68,5 тыс. баррелей конденсата.

460 тыс. баррелей сырой нефти добыто по "Азери-Чираг-Гюнешли", 125 тыс. баррелей - по SOCAR (Азнефть, ОП и ОК).

В рамках ОПЕК+ в сентябре Азербайджан сократил добычу сырой нефти на 133 тыс. баррелей в сутки в рамках процесса сокращения 7,7 млн. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Тем самым в сентябре Азербайджан перевыполнил свои обязательства по ОПЕК+.

В соответствии с "Декларацией о сотрудничестве", в октябре 2018 года среднесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане составляла 718 тыс. баррелей, в августе-декабре нынешнего года Азербайджан должен сохранить среднесуточную добычу сырой нефти на 131 тыс. баррелей и сохранить ее на уровне 587 тыс. баррелей. Для выполнения обязательств нужно сократить среднесуточную добычу по АЧГ с 567 тыс. баррелей до 461 тыс. баррелей, по SOCAR (ПО "Азнефть", СП и ОК) - сократить с 151 тыс. баррелей до 126 тыс. баррелей.

Отметим, соглашение, достигнутое 12 апреля на Х заседании министров стран ОПЕК+, предусматривает сокращение общей среднесуточной добычи сырой нефти на 7,7 млн. баррелей, второй этап охватывает 1 августа-31 декабря.