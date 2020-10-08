Мировые цены на нефть растут

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость декабрьского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,24% и составила 42,09 долларов за баррель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, стоимость 1 барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в ноябре повысилась на 0,05% и составила 39,97 долларов.