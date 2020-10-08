Вкладчикам 4 закрывшихся банков выплатили 541 миллион манатов

Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 541 миллион манатов компенсаций 23,010 тысячи вкладчикам закрывшихся "Аta Bank", "Amrah Bank", "AG Bank" и "NBC Bank", сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на ADİF, передает Day.Az.

Согласно информации, 4,19 тысячи вкладчиков "AG Bank" получили 80,10 миллиона манатов, 3,97 тысячи вкладчиков "NBC Bank" - 114,23 миллиона манатов, 9,24 тысячи вкладчиков "Atabank" - 214,15 миллиона манатов, 5,59 тысячи вкладчиков "Amrah Bank" - 132,77 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам "Atabank" и "Amrah Bank" осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Kapital Bank".

Выплаты компенсаций вкладчикам "AG Bank" и "NBC Bank" начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО "Международный банк Азербайджана".