https://news.day.az/economy/1277662.html Минтруда Азербайджана выплатило более 4 млрд манатов соцвыплат
Минтруда Азербайджана выплатило более 4 млрд манатов соцвыплат
С начала этого года осуществлено социальных выплат на сумму 4,302 миллиарда манатов, что на 853,8 миллиона манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Государственный фонд социальной защиты при министерстве с января по сентябрь выплатил пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь 2,631 миллионам граждан.
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