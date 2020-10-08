Минтруда Азербайджана выплатило более 4 млрд манатов соцвыплат

С начала этого года осуществлено социальных выплат на сумму 4,302 миллиарда манатов, что на 853,8 миллиона манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Государственный фонд социальной защиты при министерстве с января по сентябрь выплатил пенсии, пособия, стипендии и адресную социальную помощь 2,631 миллионам граждан.