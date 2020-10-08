Страны ОПЕК+ еще не обсуждали отмену смягчений в сокращении добычи нефти

Страны альянса ОПЕК+ не обсуждали необходимость изменения параметров сделки о сокращении добычи нефти с нового года,

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС два источника в делегациях.

Ранее газета WSJ со ссылкой на источник информировала, что Саудовская Аравия хочет отменить смягчение ограничений, которое планируется в соглашении с января 2021 года. По данным издания, власти королевства беспокоит ухудшение эпидемиологической ситуации в мире, а также возобновление добычи нефти в Ливии, которая только за последние две недели выросла втрое, до 300 тыс. б/с.

В настоящее время ОПЕК+ сокращает добычу нефти на 7,7 млн б/с. По плану с января эта квота должна уменьшиться на 2 млн б/с, то есть под сокращение в 2021 году должно подпадать 5,8 млн б/с.

"Таких переговоров, об изменении квот, не было еще", - сказал ТАСС один из собеседников. Другой добавил, что не слышал о таких идеях. "Боюсь, что другими участниками соглашения такое предложение не будет принято", - сказал он.

Соглашение стран ОПЕК+ в обновленном виде вступило в силу 1 мая, оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли - 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. Договоренности будут действовать два года, но с августа по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.