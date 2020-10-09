Kapital Bank обратился к клиентам (R)
Начиная с 27 сентября, наряду с продолжающимися военными действиями на фронте, в стране сохраняется напряженность в области информационной и кибервойны. Провокации Армении против нашей страны не обошли стороной и банковский/финансовый сектор.
Так, клиентам банков страны от имени банка, руководящих лиц или сотрудников банка отправляются не соответствующие действительности сообщения и электронные письма о том, что сервера банков подверглись нападению армянских хакеров и в связи с этим якобы нужно немедленно снять депозиты.
Мы просим клиентов не придавать значения информации такого содержания, а также другим таким необоснованным и не указывающим источник сообщениям, и ссылаться только на официальные новости, размещенные банком в СМИ или на сайте.
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