Коллектив ОАО “Сиязань Бройлер” перечислил 100.000 манатов в Фонд помощи Вооруженных сил (R)

Азербайджанская армия ведет исторические военные операции за освобождение оккупированного армянскими вооруженными силами Карабаха. Несравнимое мужество наших могущественных солдат на поле боя, дает нам новость о долгожданной и большой Победе. Мы, коллектив ОАО "Сиязань Бройлер", гордимся, что у нас всегда сильное государство, армия и народ, которые в любое время могут показать свою мощь врагу, нацелившимуся на земли нашей Родины, изгнав его раз и навсегда!

В поддержку национальной армии сотрудники ОАО "Сиязань Бройлер" пожертвовало 100.000 манатоа от своих зарплат в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана. Мы всегда рядом с нашей победоносной армией!

Карабах - это Азербайджан!

#KarabakhIsAzerbaijan