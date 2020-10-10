Азиатский банк развития помогает усовершенствовать финансовые услуги в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) оказывает поддержку Центральному банку и правительству Азербайджана в совершенствовании системы развития и расширения финансовых услуг в стране, сообщили Trend в АБР, передает Day.Az.

В ведомстве отметили, что на данный момент осуществляется проект технической помощи, который обеспечивает консультационную поддержку в укреплении финансовой политики, нормативно-правовой и институциональной базы, а также оказывает поддержку стимулированию потребительского спроса на соответствующие финансовые услуги для малых и средних предпринимателей, особенно в сельских местностях.

В АБР подчеркнули, что в настоящее время рассматривается вопрос о введении механизма покрытия первого портфеля убытков предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), а также разрабатывается механизм распределения рисков для увеличения объема кредитования национальными финансовыми учреждениями сектора МСБ с недостаточным финансированием. Ожидается, что такой объект будет управляться Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) и в рамках проекта объем и масштабы предоставления гарантий могут быть расширены.

В банке заявили, что с августа 2020 года, финансируемая АБР консалтинговая фирма начала обсуждать этот проект со всеми соответствующими заинтересованными сторонами в Азербайджане. Результаты обсуждений будут представлены на семинаре в текущем году.

В ведомстве заключили, что меры ЦБА, принятые для смягчения последствий пандемии для финансового сектора, приветствуются Азиатским банком развития и отметили, что в стадии разработки находятся вопросы финансового сектора, связанные с более устойчивыми банками и небанковскими кредитными организациями (НБКО), эффективные схемы снижения рисков, новые финансовые инструменты, а также улучшения рынка капитала.