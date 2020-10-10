https://news.day.az/economy/1278464.html К сведению пенсионеров - Подробности
К сведению пенсионеров - Подробности
Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения перечислил пенсионерам пенсии за октябрь (316,4 тысячи человек) Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Фонд.
Граждане смогут получить пенсии в банкоматах Международного банка Азербайджана и Kapital банка.
Выплату пенсий по другим районам, а также госслужащим, военнослужащим и лицам со специальными званиями планируется завершить до 15 октября.
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