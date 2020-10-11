Министерство о работе Мингячевирской электростанции

Атаки вооруженных сил Армении, игнорирующей соглашение о режиме гуманитарного перемирия, нацелены на электростанции в Мингячевире и являются очередным преступлением против энергетической и экологической безопасности в регионе.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, уничтожением ракет силами ПВО нашей армии была предотвращена возможная региональная катастрофа.

"Расположенная в Мингячевире крупнейшая на Южном Кавказе теплоэлектростанция ТЭС "Азербайджан" и Мингячевирская ГРЭС продолжают работу в нормальном режиме. Отметим, что информация, предоставленная министром энергетики Парвизом Шахбазовым об обстреле нефтяной и электроэнергетической структуры Азербайджана, и его обращение, в котором он призвал осудить провокации Армении, распространено на официальном сайте Международной энергетической хартии. Генеральный секретариат ОПЕК направил это обращение странам ОПЕК+", - говорится в сообщении.