Ежегодно на освобожденные территории будут возвращаться около 15 000 азербайджанцев

Начавшаяся 27 сентября 44-дневная Отечественная война завершилась победой Азербайджана и восстановлением территориальной целостности нашей страны. После создания необходимой инфраструктуры для проживания на освобожденных территориях начнется переселение семей вынужденных переселенцев на родные земли. Одним из актуальных вопросов становится судьба построенных государством домов для вынужденных переселенцев в Баку и других регионах.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Рамиль Гасан.

Депутат напомнил, что речь идет о большом количестве населения.

"Многие помнят, что около 750 000 человек когда-то жили в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху, и были вынуждены бежать оттуда после армянской оккупации. Если до начала первой Карабахской войны в Агдамском районе проживало 140 000 человек, сейчас по всей республике проживает около 200 000 агдамцев. Поэтому тогдашний показатель в 750 000 человек сегодня достигает 1 млн. Поэтому процесс переселения является задачей не из легких", - считает он.

Как сообщил парламентарий, ежегодно на освобожденные территории будут переселяться ориентировочно около 15 000 человек.

"Как только инфраструктура будет построена, нашим гражданам будут предоставлены дома и откроются необходимые для быта предприятия, то есть школы, детские сады, больницы и др", - полагает парламентарий.

Отвечая на вопрос, что станет с домами беженцев после их возвращения на освобожденные территории, наш собеседник сказал:

"Ради победы в Отечественной войне доблестные солдаты нашей армии не жалели себя и стали шехидами во имя Родины. У государства есть социальные проекты по улучшению жилищных условий семей шехидов. Считаю, что после переселения беженцев в родные дома, соответствующие госорганы предпримут определенные шаги, чтобы учесть семьи шехидов и ветеранов, сражавшихся за Родину", - заключил Рамиль Гасан.

Абдул Керимханов