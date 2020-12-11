https://news.day.az/economy/1297473.html Экраны бакинских банкоматов обновились в связи с Победой Азербайджана
Экраны бакинских банкоматов обновились в связи с Победой Азербайджана
Некоторые бакинские банкоматы обновили интерфейс в связи с Победой Азербайджана во второй Карабахской войне и освобождением наших территорий от армянской оккупации.
Как передает Day.Az, экраны теперь показывают надпись "Карабах - это Азербайджан и 0% моей страны оккупированы".
Напомним, что Армения и ее вооруженные силы последние 30 лет оккупировали 20% территорий Азербайджанской Республики - Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов.
В результате 44-дневной войны, которая началась 27 сентября, наша страна восстановила свою территориальную целостность.
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