Азербайджанский экспорт во Францию сократился

В январе-октябре 2020 года экспорт из Азербайджана во Францию составил 83,35 миллиона долларов, что в 6,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Таким образом, долевое участие Франции в общем экспорте Азербайджана снизилось до 0,68 процента.

За десять месяцев 2020 года импорт продукции из Франции в Азербайджан в годовом исчислении увеличился с 212,1 миллиона долларов США до 344,6 миллиона долларов.

Долевое участие Франции в общем импорте Азербайджана составило 3,93 процента от совокупного объема против 1,85 процента за аналогичный период прошлого года.

Объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Францией составил 427,9 миллиона долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42 процента меньше.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Францией за отчетный период осталось отрицательным, составив 261 миллион долларов.

В январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Отметим, что в мае 2020 года по инициативе Азербайджанского фонда содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO), Французской организации предпринимателей (MEDEF) и Азербайджано-французской Торгово-промышленной палаты был проведён совместный вебинар.

Осуществляется сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и французской нефтяной компанией "Total". Планируется реализация таких проектов, как разведка и разработка блока морских месторождений "Умид" и "Бабек".

Официальный курс на 8 декабря составляет 1,7 AZN/USD.