В Азербайджане увеличился объём автомобильных грузоперевозок

На начало ноября 2020 года объем экспортных автомобильных грузоперевозок Азербайджана составил 1,1 миллиона тонн, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным ведомства, этот показатель на 0,65 процентов меньше, чем показатель аналогичного периода предыдущего года. Экспортные автомобильные грузоперевозки были осуществлены на сумму 975,4 миллионов долларов (рост на 1,15 процента).

Согласно данным ГТК, всего Азербайджан осуществил грузоперевозки посредством автотранспорта на сумму 6,04 миллиардов долларов, что на 0,8 процентов ниже аналогичного показателя 2019 года.

За отчетный период объем автомобильных грузоперевозок составил 3,03 миллиона тонн, что почти на 0,04 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Сообщается, что импорт товаров автотранспортом за отчетный период составил 1,925 миллиона тонн на сумму 5,07 миллиардов долларов (сокращение на 1,2 процента).

Отметим, что в январе-октябре 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил более 21 миллиарда долларов США, что на 25,7 процентов меньше показателя аналогичного периода 2019 года.