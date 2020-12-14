В Азербайджане формируется новая база в цифровой платежной экосистеме

Ассоциация банков Азербайджана будет участвовать в реализации реформ по созданию сети "платежных агентов" и внедрению режима "sandbox" для развития экосистемы финансовых технологий, что будет способствовать расширению финансовой доступности.

Как передает Day.Az, об этом Trend заявили в экспертной группе по "Платежным системам и цифровому банкингу" Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

По заявлениям АБА, в ходе реализации данных программ необходимо также повысить финансовую грамотность и усовершенствование знаний и навыков сотрудников банков в сфере цифровизации. В этом направлении продолжается активная работа в различных сферах банковской системы, включая платежную экосистему и цифровые платежи. Эта деятельность координируется с Центральным банком, коммерческими банками, с международными финансовыми корпорациями Visa, MasterCard и другими международными карточными организациями, а также всемирно признанными финансовыми институтами.

В ассоциации заявили, что на следующем этапе планируется активно участвовать в формировании новой законодательной базы в платежной экосистеме и усовершенствовании действующей правовой базы.

В АБА подчеркнули, что на повестке дня стоит задача по реализации существенных шагов по развитию рынка платежных карт, который является неотъемлемой частью платежной экосистемы. Так, в текущем году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) начал выпуск студенческих карт совместно с международными карточными организациями и банками.

Напомним, что ранее Ассоциация банков Азербайджана неоднократно заявляла о том, что цифровизация может стать одним из драйверов развития банковской системы Азербайджана и это позволит повысить доверие между вкладчиками и банками, а также обеспечить прозрачность в финансовом секторе.

"В целом банки потратили более 310 миллионов манатов (восемь процентов непроцентных расходов) на внедрение финансовых технологий. Цифровизация требует от банков больших капиталовложений. Однако следует отметить, что в результате банки смогут получать за среднесрочный период большой доход",- заключили в ассоциации.