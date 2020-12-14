При партнерстве ведущего корпоративного банка Азербайджана PASHA Bank, онлайн-платформы E-PUL, платёжной системы Visa и ЗАО SOCAR PETROLEUM успешно осуществлен запуск платежного решения на основе QR-технологии в сети АЗС SOCAR.

Услуга позволяет заменить использование POS-терминала смартфоном для совершения платежа, а также уменьшить количество физических контактов при одновременном увеличении пропускной способности АЗС, что является особым преимуществом в период пандемии. Таким образом, клиенты смогут с легкостью оплачивать приобретение топлива с помощью мобильного приложения E-PUL на каждой из 35 АЗС сети SOCAR, расположенных на территории Азербайджана.

Таким образом, тесное стратегическое сотрудничество VİSA и компании PaySis, организующей деятельность онлайн-платформы Epul.az, позволило воплотить в реальность внедрение инновационных QR-платежей и охватить значительную долю эквайринга в Азербайджане. В свою очередь, опыт активного внедрения новейших технологий и наличие богатой практики PASHA Bank позволяет привлечь к использованию этого удобного, безопасного и экономически выгодного сервиса еще больше представителей реального сектора.

"Технология QR-платежей настолько универсальна и проста в использовании, что она в равной степени будет полезна как для крупных бизнесов, которые стремятся расширять клиентскую базу, так и для малого и среднего сегмента, который ищет способ сократить расходы. QR-коды также упрощают процесс совершения оплаты для пользователей, которым больше не нужно носить в кармане наличные деньги или даже платежную карту, чтобы быстро и удобно расплачиваться на заправке", - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

"Нам приятно, что розничный сегмент нефтяного сектора так серьезно и оперативно отнёсся к реализации данного проекта, представив потребителям инновационный сервис QR-платежей и, таким образом, способствуя дальнейшему переходу к цифровой экономике с меньшей зависимостью от наличных средств", - отметил Самир Насибов, генеральный директор платежного сервиса E-PUL, компания PaySis. "Безналичная оплата и ограничение физических контактов - важные характеристики инновационного сервиса QR-платежей, отражающие особенности ключевых тенденций сегодняшнего розничного рынка. Внедрение QR-платежей Visa и мобильного приложения E-PUL на сети АЗС SOCAR создаст новые комфортные и безопасные условия оплаты для наших клиентов, способствуя повышению их удовлетворенности, что является приоритетом для SOCAR", - сказал Эльнур Мустафаев, заместитель генерального директора по инновациям ЗАО SOCAR PETROLEUM. "Являясь одним из ведущих финансовых институтов страны, внедряющим на местном рынке современные технологические решения, PASHA Bank рад оказать поддержку реализации проекта по расширению охвата QR-платежей в Азербайджане. Возможность совершения оплаты на топливозаправочных станциях посредством данной технологии не только открывает новые возможности для бизнеса, позволяя оптимизировать затраты на эквайринг и оборудование для приема безналичных оплат, но также делает привычный процесс еще проще и удобнее для конечного потребителя. Уверен, что расширение масштабов применения технологии QR-платежей будет продолжать вносить весомый вклад в реализацию государственной программы развития безналичных расчетов в Азербайджане", - сказал Джалал Оруджев, Член Правления и Главный операционный директор PASHA Bank Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо: Скачать приложение E-PUL для Android или IOS