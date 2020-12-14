Агентство по развитию МСБ обратилось к желающим создать бизнес в Карабахе

Предприниматели, желающие заниматься бизнесом на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, могут представить бизнес-проекты в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Обратившимся предпринимателям Агентство представит информацию, рекомендации, поддержку и другие услуги по экономическому и инвестиционному потенциалу этих территорий.

Предприниматели, желающие создать бизнес на освобожденных территориях, должны заполнить форму - https://bit.ly/37dIt12 и отправить на электронный адрес: ayaz.adilov@smb.gov.az.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+994) 50 551 52 53 и (+994) 55 500 12 30, контактное лицо - Аяз Адилов.