Азербайджан построит газопровод в Турцию через Карабах

Прокладывается новый газопровод между Азербайджаном и Турцией

Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Haberturk.

Согласно информации, газопровод пройдет через освобожденные территории в Нахчыван, а оттуда - в турецкую провинцию Ыгдыр.

"Природный газ необходимый для Нахчывана также будет поставляться из освобожденного Карабаха в провинцию Игдыр", - пишет издание.

Руководить проектом будут SOCAR и BOTAŞ. Соглашение о строительстве газопровода будет подписано завтра министрами энергетики двух стран.