https://news.day.az/economy/1298322.html Азербайджан построит газопровод в Турцию через Карабах
Азербайджан построит газопровод в Турцию через Карабах
Прокладывается новый газопровод между Азербайджаном и Турцией
Как передает Day.Az, об этом сообщило издание Haberturk.
Согласно информации, газопровод пройдет через освобожденные территории в Нахчыван, а оттуда - в турецкую провинцию Ыгдыр.
"Природный газ необходимый для Нахчывана также будет поставляться из освобожденного Карабаха в провинцию Игдыр", - пишет издание.
Руководить проектом будут SOCAR и BOTAŞ. Соглашение о строительстве газопровода будет подписано завтра министрами энергетики двух стран.
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