Международная промышленная группа поддержит все железнодорожные проекты на освобожденных территориях Азербайджана

Мы можем поддержать все железнодорожные проекты на освобожденных территориях Азербайджана сказал Trend технический директор Thales International Azerbaijan Михаил Малиновский.

По его словам, компания Thales International обеспечивает безопасность движения рельсовых транспортных средств Азербайджана.

"В связи с закрытием бакинского метро, нельзя говорить, что это сильно помогает в реализации текущих проектов. Наиболее всего мы испытываем трудности в перемещении сотрудников из одной страны в другую, как на государственном, так и на корпоративном уровнях", - сказал он.

По словам Малиновского, на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство большой сети железных дорог.

"В Азербайджане, как на постсоветском пространстве, базу ж/д технологий составляют советские и российские решения. У Thales есть опыт работы с такими решениями, потому что мы внедряли свои системы в Латвии, у них точно такая же система, что и здесь", - добавил Малиновский.

Кроме того, Thales может внедрить в Азербайджане новые европейские системы. Это комплексный подход, где необходимо учитывать технологии и территории внедрения новых систем. Если, например, учесть, что поезда, которые на данный момент оборудованы старой системой, будут двигаться из центра Азербайджана, на территорию, где современные ж/д пути, то здесь необходимо переоборудовать старую систему на европейскую.

"В Баку еще есть проект по реализации надземного рельсового сообщения от аэропорта в город. В реализации данного проекта мы также можем принять участие и автоматизировать его движение", - подчеркнул он.

В рамках трамвайных проектов, по словам Малиновского, компания может предложить решение автоматического управления сигналами светофора, внедрить функцию безопасности связанную с ограничением скорости, обеспечить прямую связь с диспетчерским центром, где оператор диспетчерского центра может управлять стрелками рельсов, скоростью трамваев.

Напомним, что в настоящее время французской компанией "Thales" создается сеть SCADA на фиолетовой линии бакинского метро, в будущем движение поездов будет обеспечено системами CBTC, основанными на принципе радиоканального управления. Здесь также применяется система TETRA, которая позволяет подключать беспроводную телефонную связь.