Kapital Bank перечислил в Фонд «YAŞAT» полмиллиона манатов

Kapital Bank в соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности пожертвовал средства в Фонд поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов - Фонд "YAŞAT". Банк перечислил на счет Фонда 500 000 манатов.

Для перечисления денежных средств в Фонд "YAŞAT", учрежденный указом Президента Азербайджана от 8 декабря 2020 года, опубликованы реквизиты счетов в национальной и иностранных валютах. Как и ряд других крупных холдингов и компаний, Kapital Bank перевел определенную сумму на счет Фонда. Компании PASHA Group пожертвовали в Фонд "YAŞAT" в общей сложности 2 миллиона манатов.

Отметим, что целью создания Фонда является формирование платформы для оказания дополнительной поддержки (оказания финансовой помощи и осуществления других мер поддержки) мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей шехидов и военнослужащих, пострадавших во время Отечественной Войны.

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