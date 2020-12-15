В ТОП-100 экономических лидеров России вошли азербайджанцы

Сайт РБК опубликовал ТОП-100 лучших экономистов России, в который вошли трое молодых профессионалов с азербайджанскими корнями, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Уже во второй раз в перечень ста лучших экономистов России по версии французского независимого аналитического центра Institut Choiseul вошел 38-летний Джангир Джангиров, старший вице-президент "Сбера" (Москва), руководитель Блока "Риски".

Также в престижный ТОП-100 вошли 29-летний Рагим Ахадов, управляющий партнер "СпецПроекта" (Санкт-Петербург), и 34-летний Гасан Гасанбалаев, заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, (Владивосток).

Напомним, список Choiseul 100 Россия - проект французского независимого аналитического центра Institut Choiseul.

Эксперты İnstitut Choiseul выбирают самых ярких и талантливых представителей современного поколения до 40 лет, чей потенциал способствует модернизации экономики страны. Российский список ТОП-100 по своей сути является продолжением французского ежегодного рейтинга Choiseul 100 France, составляемого с 2013 года, и призван объединить в единую сеть контактов молодых лидеров двух стран.