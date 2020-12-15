В этих районах Азербайджана восстановили подачу газа

Газоснабжение Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского и Хызынского районов страны восстановлено.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров.

"В связи с ремонтными работами на газопроводе Моздок-Газимагомед подача газа была приостановлена. Вчера днем было восстановлено газоснабжение райцентров, а вечером газ был подан и на остальные территории", - сказал он.