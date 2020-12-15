https://news.day.az/economy/1298418.html В этих районах Азербайджана восстановили подачу газа
В этих районах Азербайджана восстановили подачу газа
Газоснабжение Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского и Хызынского районов страны восстановлено.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров.
"В связи с ремонтными работами на газопроводе Моздок-Газимагомед подача газа была приостановлена. Вчера днем было восстановлено газоснабжение райцентров, а вечером газ был подан и на остальные территории", - сказал он.
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