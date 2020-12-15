Завершилось строительство 30-километрового участка новой платной дороги в Азербайджане

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) продолжает строительство являющейся неотъемлемой частью международного транспортного коридора "Север-Юг" новой автомобильной дороги M-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией от населенного пункта "Яшма баглары" в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева.

Как сообщили Day.Az в ГААДА, уже завершены строительные работы в 1-й части (на 30-километровом участке) платной магистрали между поселками Яшма и Гилези Хызинского района.

Отметим, что новая дорога протяженностью 150 км начинается с населенного пункта "Яшма баглары". В рамках проекта строительные работы ведутся на участках дороги между 0-30, 30-53.5, 53.5-73.5, 73.5-92 и 92-150 км. В настоящее время строительные работы ведутся на 5-м участке новой магистрали, между селом Гандоб Шабранского района и поселком Самур Гусарского района (граница с Россией), протяженность которого 58 км. Строительные работы на остальных 3 участках планируется завершить во втором полугодии 2021 года.