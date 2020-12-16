Победа Азербайджана придаст новый импульс развитию проектов "Восток-Запад" и "Север-Юг"

Существование карабахского конфликта и наличие оккупационного режима на международно признанных территориях Азербайджана представляло большой риск для региона. В то же время конфликт был серьезным препятствием для привлечения инвестиций, создания экономических проектов, а также для расширения транспортного коридора Восток-Запад.

Об этом Day.Az сказал председатель комитета Милли Меджлиса по экономике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

По его словам, одержав победу во Второй карабахской войне, Азербайджан стал гарантом мира в регионе, что позволило избежать этих угроз.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан находятся недалеко от Карабаха. Поэтому неурегулирование карабахского конфликта отражалось на стоимости крупномасштабных проектов. Конфликт был препятствием для интеграционных процессов в регионе. Разрешение конфликта устранило эти проблемы", - отметил наш собеседник.

Как заявил парламентарий, привлечение долгосрочных инвестиций и укрепление сотрудничества в регионе дает Евразийскому континенту прекрасную возможность превратиться в "островок стабильности".

"Геополитические возможности в конечном итоге превращаются в экономические выгоды. Потому что за геополитикой стоит рост экономических выгод и расширение связей. В условиях пандемии COVID-19 во всем мире царит кризис, а экономика стран резко идет на спад. Поэтому в ближайшем будущем резко возрастет роль проектов "Восток-Запад и "Север-Юг", - считает депутат.

Наш собеседник также добавил, что решение карабахского конфликта выгодно для всех стран региона.

"Азербайджан, Турция, Грузия, Россия, Иран - все эти страны являются бенефициарами от урегулирования конфликта. Несмотря на поражение в войне, в конечном итоге в выигрыше может оказаться даже Армения. Однако для этого Ереван должен смириться с новыми реалиями в регионе и осознать пагубность своей политики. В таком случае между Арменией и Азербайджаном станет возможным возобновление дипотношений. Интеграция экономик пойдет на пользу всем участникам региона", - заключил Таир Миркишили.

Абдул Керимханов